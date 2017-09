Dit vroegen we deze zomer het meest aan Google

Door: aja

1/09/17 - 17u21

© Youtube/Benny Proot.

Welke vragen hielden de Belgen het meeste bezig tijdens de zomermaanden? Google ging het na en natuurlijk kon 'Despacito' van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber niet ontbreken. Ook de besmette eieren hield de Belg een tijdlang bezig. Als laatste zijn de activiteiten aan de kust een vaak gezocht topic.

In heel België bleek de meest gezochte vraag: 'Qu'est ce qui est jaune et qui attend?" Dit gaat over een viraal YouTube-filmpje waarin een klein jongetje een mop vertelt. Helaas werkt de mop niet als je deze vertaalt in het Nederlands. Je kan het schattige filmpje hieronder bekijken. Weet jij het antwoord? Lees ook Weet jij wat ze zingen in Despacito? Doe de test!

Warme weer zorgt voor mierenplaag Qu'est ce qui est jaune et qui attend ? Blague de l'année, qu'est ce qui est jaune et qui attends? N'hesitez pas a nous suivre sur Facebook : "Twinsmatique - Qu'est ce qui est jaune et qui attend ?"

© Benny Proot. Er zijn ook heel wat Belgen die zich afvragen in hoeveel landen je zomerinkopen kan doen bij de winkel Action. We vroegen ons ook af wat er te doen was aan de kust en wat je zoal kan eten bij warm weer. Niet verwonderlijk als je weet dat Google de resultaten tijdens de zomermaanden heeft bekeken.



Op nummer vijf staat de Franstalige vraag: 'Wie heeft Koh Lanta 2017 gewonnen?' Dit is een realityshow op TF1 die je kan vergelijken met het programma 'Expeditie Robinson'. Dit jaar deed er ook een Belg mee.



Als laatste vinden we in de top tien de vraag 'Hoe geraak je van mieren af?' terug. Eind mei gaven we mee dat het warme weer voor een mierenplaag zorgt. De mieren waren er dit jaar vroeg bij.