Hacker steelt persoonsgegevens van beroemdheden op Instagram

31/08/17 - 11u39 Bron: ANP, Daily Mail Online

Selena Gomez zou een van de mogelijke slachtoffers zijn. Deze week werd haar account gehackt waarbij er naaktfoto's van haar ex-vriend Justin Bieber op haar pagina verschenen. © ap.

Een of meerdere hackers hebben persoonlijke informatie gestolen van gebruikers met een geverifieerd account op Instagram. Het gaat om e-mailadressen en telefoonnummers, bevestigt een woordvoerder van het sociale medium.

De dader of daders konden via een lek in de programma-interface de persoonsgegevens bekijken. Vermoedelijk was de hack bewust gericht op geverifieerde gebruikers met een blauw vinkje. De slachtoffers zijn op de hoogte gebracht. Om hoeveel accounts het gaat, wil Instagram niet zeggen. Het sociale medium benadrukt wel dat er geen wachtwoorden zijn gestolen.



Onder de geverifieerde gebruikers bevinden zich veel beroemdheden, waaronder mogelijk ook de Amerikaanse zangeres Selena Gomez. Deze week werd haar account overgenomen door hackers, die vervolgens verschillende naaktfoto's van haar ex-vriend Justin Bieber op haar pagina publiceerden. Het account is intussen weer in handen van de zangeres.