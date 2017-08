"Mijn baby krijgt een iPhone bij zijn geboorte, ik ga 'm meteen leren snapchatten"

Bewerkt door: mvdb

De zoon van het Amerikaanse realitykoppel Heidi Montag en Spencer Pratt is nog niet geboren, maar zijn vader heeft al grote plannen met hem. Zijn spruit moet en zal een ster worden op de sociale media.

'Speidi' zoals de Amerikaanse roddelpers de twee noemt, werd bekend door hun deelname aan realityserie The Hills op MTV, die liep van 2006 tot 2010. Ze verwachten hun zoon in oktober.



Bij het kiezen van zijn naam vielen verschillende opties af, omdat de bijbehorende socialemedia-accounts al in gebruik zijn, zo vertelde Spencer in een Amerikaans radioprogramma.



"Dit kind krijgt een iPhone bij zijn geboorte", liet de realityster weten. "Ik ga 'm meteen leren te snapchatten. Iedereen maakt nu de hele dag zijn eigen content. We leven in een nieuwe wereld waarin iedereen om aandacht leurt, en ik geef hem daarbij graag een voorsprong. Ik wil gewoon graag dat mijn baby een professionele contentmaker wordt."