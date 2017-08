PayPal brengt creditcard uit

Bewerkt door: HA

30/08/17 - 17u33 Bron: Belga

© thinkstock.

Internetbetaalbedrijf PayPal brengt in de Verenigde Staten een plastic creditcard uit. Amerikaanse klanten van de onderneming, die groot werd met haar onlinebetaalsysteem, kunnen daardoor straks ook in de winkel met hun PayPal-account afrekenen.

Het gaat om een pasje van Mastercard met een speciale cashbackregeling, waarbij klanten 2 procent van hun aankoopbedragen kunnen terugvragen. Dat geld wordt dan gestort in hun digitale portemonnee bij PayPal en is in feite bedoeld om het shopgedrag van de klanten extra aan te wakkeren. PayPal werkt voor de creditcard samen met de financiële dienstverlener Synchrony.



De stap past bij het streven van PayPal om zich meer op de kaart te zetten als alledaagse betaaloplossing. De laatste anderhalf jaar heeft het Amerikaanse bedrijf al meer dan twintig overeenkomsten gesloten met grote partijen als Apple, Visa en JPMorgan om de eigen betaaldienst meer onderdeel te maken van de levens van zijn circa 210 miljoen klanten.