YouTube verandert voor het eerst van logo en krijgt deze nieuwe functies

30/08/17 - 11u37 Bron: ANP, androidworld.nl

De nieuwe desktopversie van YouTube. © anp.

Videoplatform YouTube verandert van lay-out, en daar hoort ook een nieuw logo bij. Naast de uiterlijke vernieuwingen zullen er enkele nieuwe functies toegevoegd worden aan de desktopversie en de mobiele YouTube-app.

Na twaalf jaar heeft YouTube afscheid genomen van het oorspronkelijke logo. Tegelijkertijd zijn ook de lay-out en functies van de desktopversie en de mobiele app onder handen genomen. De grootste verandering is het logo, waarbij de play-button naar de linkerzijde is verplaatst. De desktopversie heeft op subtiele wijze een nieuw ontwerp gekregen dat meer ruimte biedt aan video's. Daarnaast is het voortaan mogelijk om te kiezen voor een zwarte in plaats van een witte achtergrond. De update was de voorbije maanden al te bekijken in de beta-versie, maar is nu standaard beschikbaar. De zwarte achtergrond kan je instellen door op je profielfoto te klikken en voor 'donker thema: aan' te kiezen.

Nieuw in de mobiele YouTube-app is de mogelijkheid om een video tien seconden vooruit of achteruit te spoelen door te dubbelklikken aan de linker- en rechterkant van het scherm. Verder kan je filmpjes nu ook versneld of vertraagd afspelen. In de komende maanden zal het bovendien mogelijk worden om video's aan de kant te swipen en zo snel naar de volgende video over te gaan.



De komende dagen en weken zullen de nieuwe functies in fasen voor het grote publiek worden uitgerold. Het is dus mogelijk dat je niet alle nieuwigheden tegelijk kunt bekijken en gebruiken.