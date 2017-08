Facebook verbiedt advertenties van pagina's die nepnieuws verspreiden

kv

29/08/17 - 06u33 Bron: Mashable, Snopes

© epa.

Facebook maakte gisteren bekend dat het de strijd tegen 'fake news' verder opdrijft. Facebookpagina's die regelmatig nieuwsartikels delen die volgens 'factcheck'-organisaties bestempeld worden als nepnieuws, zullen niet meer kunnen adverteren op het sociale netwerk. Beheerders van de pagina's zullen pas weer mogen adverteren als ze aantonen dat ze verantwoord handelen.

Met de nieuwe maatregel probeert Facebook de verspreiding van 'fake news', waarin het sociale netwerk een erg grote rol speelt, tegen te gaan. Facebookpagina's gebruiken de advertenties immers om meer aanhangers en Facebook-'likes' te verzamelen. Ze betalen daarbij om in de nieuwsfeeds van gebruikers te verschijnen.



"We willen dat mensen via Facebook geïnformeerd blijven over vrienden, familie en onderwerpen waaraan ze belang hechten, maar nepnieuws schaadt het vertrouwen," zegt Rob Leathern, productmanager bij Facebook. "Het gaat hierbij vooral om het wegnemen van de stimulansen voor het creëren van nepnieuws."



Facebook ging in 2016 een partnerschap aan met organisaties die aan factchecking doen en nepnieuwsartikels opsporen. Het sociale netwerk deed dat nadat het steeds meer kritiek kreeg over zijn rol in de verspreiding van 'fake news', vooral naar aanleiding van de recentste Amerikaanse presidentsverkiezingen.