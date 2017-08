Facebook-baas Mark Zuckerberg verwelkomt dochtertje August

Leon van Wijk

28/08/17 - 20u00 Bron: AD.nl

© Facebook Mark Zuckerberg.

Facebook-baas Mark Zuckerberg (33) is voor de tweede keer vader geworden. Het kleine meisje heet August, maakt de Amerikaan bekend op Facebook.

Zuckerberg (33), die meteen met vaderschapsverlof gaat, heeft samen met zijn vrouw Priscilla Chan een uitgebreide brief geschreven aan zijn kleine meid. Daarin schrijven de ouders dat ze optimistisch zijn over de toekomst en de generatie van hun dochter. Ze hopen op een wereld met minder ziektes en meer gelijkheid, maar willen vooral dat August een goede jeugd heeft.



"Je zult druk zijn als je ouder bent", schrijven de twee. "Dus ik hoop dat je de tijd neemt om aan alle bloemen te ruiken en alle bladeren die je wilt hebben in je emmertje te stoppen." Mark en Priscilla hopen dat August zoveel rondjes door de huiskamer en de tuin zal rennen als ze wil. "En ik hoop dat je goed slaapt. En dat je zelfs in je dromen voelt hoeveel we van je houden."



"Je beleeft je kindertijd maar één keer", vervolgen ze. "Dus maak je niet te veel zorgen over de toekomst. We wensen je een leven vol geluk, liefde en dezelfde hoop die je ons geeft."





Zus is geschenk

Mark en Priscilla hadden al een dochtertje; Maxima van bijna twee jaar. "Ik kan geen groter geschenk bedenken dan het hebben van een zus", zei Zuckerberg toen duidelijk was dat zijn vrouw voor de tweede keer zwanger was. "En ik ben zo blij dat Max en ons nieuwe kind elkaar zullen hebben." Zuckerberg heeft drie zussen, zijn vrouw twee.



Zuckerberg en Chan maakten na de geboorte van hun eerste dochter bekend op termijn 99 procent van hun vermogen af te staan aan goede doelen. Ze hebben daarvoor een apart bedrijf opgericht, dat ziektes wil bestrijden. Het vermogen van Zuckerberg en zijn vrouw wordt geschat op 57,8 miljard dollar, omgerekend bijna 55 miljard euro. Als ze daarvan 99 procent afstaan, houden ze zelf nog 578 miljoen euro over om van te leven.