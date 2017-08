Download jij soms illegaal films? In Nederland krijgen ze daar straks fikse boetes voor

door:

Filmdistributeur Dutch Filmworks, dat al films als 'The Expendables' en 'The Reader' uitbracht, opent eind oktober de jacht op illegale downloaders van films. Illegale kijkers krijgen een schikkingsvoorstel van enkele honderden euro's per illegaal gedownloade film of serie, meldt RTL Z.

Dutch Filmworks schakelt het Duitse bedrijf Excipion in om zes weken lang de IP-adressen op te sporen van illegale downloaders. Met deze lijst stapt de filmdistributeur naar de providers om de IP-adressen te achterhalen. Het bedrijf moet nog wel definitieve toestemming krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens om de IP-adressen te mogen verzamelen. De toezichthouder heeft al wel voorwaardelijke toestemming gegeven.



De Nederlandse providers Ziggo, XS4ALL en KPN zeggen de privégegevens van klanten pas te overhandigen wanneer een rechter dat eist. De kans dat de rechter providers verplicht om de privégegevens van illegale downloaders te overhandigen, is volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet groot.



Eén misstap is genoeg AFW maakt geen onderscheid tussen mensen die frequent illegaal films downloaden en mensen die het slechts één keer doen. Iedereen kan een boetebrief krijgen. Eerst zal de distributeur downloads van een paar films in de gaten houden, maar dat zullen er uiteindelijk tientallen tegelijk worden.