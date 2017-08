Nu ook extreemlinkse website verboden in Duitsland

SVG

25/08/17 - 10u53 Bron: ANP

Extreemlinks tijdens een demonstratie in Hamburg eerder dit jaar. © epd.

Na het verbod op enkele extreemrechtse websites, is het nu ook de beurt aan extreemlinks. De site linksunten.indymedia.org is vanaf vandaag verboden. Dat heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken beslist.

Tegelijk met de aankondiging van het verbod zijn deze ochtend in Freiburg de gebouwen doorzocht van de exploitanten van de site. Enkele computers zijn daarbij in beslag genomen, maar niemand werd gearresteerd.



Op de website, die sinds 2009 online was, konden gebruikers anoniem berichten plaatsen. Het medium wordt door de Duitse autoriteiten beschouwd als enorm invloedrijk binnen de extreemlinkse scene en als een forum voor gewelddadige individuen. De Spiegel Online meldt dat de site daardoor in strijd is met de wet.