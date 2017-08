Virus doet opnieuw de ronde op Facebook en WhatsApp: dit stappenplan toont hoe je het weer kan verwijderen

SVG

24/08/17

Momenteel gaat er een virus rond op Facebook Messenger en WhatsApp. Een van je contacten stuurt je daarbij zogezegd een gepersonaliseerde video door, maar die link blijkt een virus te zijn.

Verschillende mensen op Facebook en WhatsApp zijn al in de val getrapt. Dat is niet onlogisch, aangezien je naam bij de video vermeld staat waardoor het om een echt bericht lijkt te gaan van iemand die je kent. Het bericht betreft echter geen echte video, maar een virus.



Eenmaal je op de video hebt geklikt, kom je op een YouTube-pagina terecht waarop je een extensie moet downloaden. Doe dit zeker niet, want die extensie bevat malware die je op die manier toegang verleent tot je computer, smartphone of tablet.



Het is niet de eerste keer dat het virus de ronde doet. Vorig jaar nog was er een gelijkaardig bericht in omloop, waarbij je ook via een YouTube-pagina een extensie moest downloaden. Meer dan 800.000 mensen werden toen al het slachtoffer van het hardnekkige virus.