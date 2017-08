Depressief? Dan zal Google je onderzoeken

SVG

24/08/17 - 13u00 Bron: The Verge, Google

Archiefbeeld. © thinkstock.

Binnenkort zullen mensen die via Google iets willen opzoeken over depressies door de zoekmachine gescand worden of ze al dan niet zelf last hebben van de ziekte. De nieuwe optie is vanaf deze week beschikbaar in de VS, maar zal waarschijnlijk weldra ook bij ons verschijnen.

Het onderzoek van Google is natuurlijk optioneel, en niet bedoeld om officieel medisch advies te geven. Na het afnemen van de vragen zal Google je wel doorsturen naar de juiste medische hulp, indien nodig.



Klinische depressie komt de laatste tijd erg vaak voor, terwijl maar weinig mensen er effectief voor in behandeling gaan. Google wil daarom helpen om de juiste hulp te zoeken voor mensen die het nodig hebben. Wanneer je dus voortaan in de VS 'depressie' opzoekt via de zoekmachine op je gsm, zal er een balk tevoorschijn komen met daarin alle informatie over wat een depressie is, wat de symptomen zijn en welke behandelingen er mogelijk zijn. Daarbij is er dan ook de optie om zelf een checklist in te vullen waaruit zou kunnen blijken of je last hebt van een depressie of niet. Lees ook We zijn ongeruster voor een ander dan voor onszelf

