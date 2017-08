Facebook gaat aan de slag met nieuwsabonnementen

SVG

24/08/17 - 11u32 Bron: The Verge, Facebook

CEO Mark Zuckerberg. © epa.

Internet Binnenkort kan je via Facebook een abonnement nemen op bepaalde kranten en tijdschriften nadat je hun artikels gelezen hebt via Facebook. Dat maakte Mark Zuckerberg, CEO van het bedrijf, gisteren bekend. De testen met de nieuwsabonnementen zullen vanaf dit najaar van start gaan.

Facebook's Instant Articles, de plek waar op het sociale mediakanaal allerlei nieuwsartikelen verzameld worden, zal binnenkort met abonnementen werken. Wanneer mensen zich abonneren nadat ze een artikel gelezen hebben, gaat het geld meteen naar de nieuwsorganisaties die het nieuws leveren en niet naar Facebook. Volgens Zuckerberg is dat niet meer dan eerlijk, aangezien de redacteurs hard genoeg werken om de waarheid tot bij de lezers te krijgen. "We beginnen met een kleine groep van uitgevers uit de Verenigde Staten en Europa later dit jaar, en zullen vervolgens rekening houden met hun feedback", aldus Zuckerberg. Specifieke namen van nieuwsorganisaties die aan de testen zouden deelnemen, werden voorlopig nog niet bekendgemaakt. Wel zou het gaan om kleine en grote uitgeverijen verspreid over verschillende geografische locaties. Zowel kranten als tijdschriften zouden dus meedoen, met betalende en gratis content.

Hulp voor nieuwsorganisaties

Een maand geleden raakte al bekend dat Facebook betalende nieuwsabonnementen in het leven zou roepen. Dat gebeurde nadat grote nieuwsorganisaties zoals The New York Times en The Wall Street Journal meer en meer afstand namen van Instant Articles, omdat ze via die gratis service voornamelijk geld verloren zagen gaan zonder al te veel nieuwe abonnees aan te trekken. Als Facebook nu zou helpen bij het aantrekken van nieuwe abonnees, zouden de meeste nieuwsagentschappen willen terugkeren.



Voordat de test officieel van start gaat, zal Facebook bekendmaken welke nieuwsorganisaties er precies zullen deelnemen.