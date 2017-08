Honderden meldingen van panne bij Facebook

Door: redactie

23/08/17 - 14u33 Bron: Belga

© epa.

Facebook lijkt woensdagmiddag plat te liggen voor een deel van zijn ruim 2 miljard gebruikers. Op Twitter regent het meldingen over verbindingsproblemen. De problemen lijken zich vooral voor te doen in Europa en Australië. Facebook heeft nog niet officieel gereageerd op de meldingen.

De netwerksite heeft zelden last van technische problemen. Afgaande op meldingen via de gespecialiseerde website downdetector.com, begonnen de problemen rond 11.00 uur. Sommige gebruikers zeggen dat het probleem te verhelpen is door de cookies van de browser te wissen of de toetsen Control en F5 samen in te drukken.