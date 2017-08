Facebook maakt Safety Check vast onderdeel in app

TT

22/08/17 - 17u01

De vaste Safety Check-functie in de Facebook-app. © Facebook.

Facebook De Safety Check of veiligheidscontrole op Facebook laat gebruikers die zich in de buurt van een noodsituatie bevinden, toe om aan hun contacten duidelijk te maken dat ze veilig zijn. Facebook zal de functie nu standaard beschikbaar maken, en niet enkel in noodsituaties.

Tot nu toe moesten gebruikers altijd wachten tot Facebook de Safety Check had geactiveerd op een bepaalde locatie. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij aanslagen of natuurrrampen. Maar de beperking verdwijnt nu geleidelijk aan. Vanaf vandaag wordt er stapsgewijs een update van de veiligheidscheck uitgerold.



"Facebook bouwt aan een veilige gemeenschap waar mensen elkaar kunnen ondersteunen in het geval van een crisis", meldt het bedrijf in een persbericht. "Tijdens een crisis hebben mensen behoefte om in contact te komen met hun naasten, hulp te vragen of aan te bieden, of meer te weten te komen over de crisis zelf. Facebook wil mensen helpen om eenvoudiger aan informatie te geraken over een crisis waarbij de veiligheidscheck is geactiveerd.