"Stuur liefde naar zij die er te kort hebben": opvallende Facebookpagina wil verzuring tegengaan

FT

22/08/17 - 16u45

Roze lettertype, een Me To You-beertje en de betreffende post. "Deze persoon heeft het niet gemakkelijk. Reageer daarom even op zijn status met hartjes, knuffels en liefde", klinkt het. © RV.

Een nieuwe Facebookpagina heeft nog maar pas het levenslicht gezien, maar is goed op weg nu al populair te worden: 'Het Knuffelcomité'. Met de slagzin 'Kill them with kindness' wordt voortaan elke dinsdag en vrijdag liefde verstuurd "naar zij die er te kort hebben".



In de ogen van de oprichters van de Facebookpagina: racisten en al wie zich (te) negatief en ongenuanceerd uitlaat over de medemens of de maatschappij. Bedoeling: de negatieve Facebookpost van de betrokkene overladen met liefde, knuffelende beertjes, positieve berichten, schouderklopjes... Kortom, liefde tegen verzuring dus. Zeker één iemand werd al 'het slachtoffer'.



Het opvallende initiatief van fervente Twitteraars @Nonunsenses en @hetjoch vloeit voort uit een project dat tijdens de Gentse Feesten op poten werd gezet door vzw Cirq. De excentriekelingen (die elk jaar plaatsnemen in de Gentse Willem de Beersteeg) kwamen eerder al in het nieuws toen er commotie ontstond nadat kuikentjes zogezegd door een blender werden gehaald op het podium. Een illusie, bleek toen, maar toch werd de act door de politie verboden.