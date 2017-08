Facebook lanceert aanval op televisie

Bewerkt door: LB

10/08/17 - 17u19 Bron: Business Insider

Zuckerberg hoopt met Watch een jong publiek en een fortuin aan advertenties binnen te rijven. © afp.

Als het aan Mark Zuckerberg ligt, kijkt binnenkort haast niemand meer naar de klassieke televisiekanalen, maar gaan we voor onze dagelijkse portie feuilletons, nieuws en shows linea recta naar zijn Facebook. Vandaag lanceert Facebook haar nieuwe video tabllad 'Watch'. Dat zal aanvankelijk vooral shows tonen van Buzzfeed, Tastemade, ATTN en Condé Nast. Dat meldt Business Insider.

Gisternamiddag bevestigde Facebook officieel de lancering van Watch. Het gaf geen datum voor de lancering, maar stelde dat het "gauw" zou gebeuren.



Met videostreamiming van hoge kwaliteit mikt Facebook niet alleen op een jong publiek dat steeds vaker naar rivaal Snapchat uitwijkt, maar ook op het advertentiegeld dat traditioneel naar televisie gaat.



Kijklijst

"We hopen dat Watch de thuishaven wordt van een grote variëteit, van reality tot comedy en live sport", zei Zuckerberg in een post op Facebook. "Sommige zullen door professionals gemaakt worden, andere door de mensen in onze community".



Watch zal video's in episodes tonen die een bepaald thema of verhaallijn volgen, liet Facebook voorts weten. Gebruikers zullen een kijklijst kunnen maken zodat ze nieuwe afleveringen van hun favoriete shows niet hoeven te missen. Die kijklijst zullen ze ook kunnen bekijken op Facebooks tv-app.