Abigail (25) schraapte 500 euro per week samen door drie jobs te combineren. Dankzij Instagram harkt ze nu jaarlijks 145.000 euro binnen

Koen Van De Sype

7/08/17 - 11u50 Bron: Instagram, The New York Post

Vijf jaar geleden kende niemand haar en moest ze drie banen aanhouden om rond te komen. Ze rende van het kantoor waar ze aan de slag was als juridisch assistente naar het bedrijf waar ze zich uit de naad werkte als secretaresse, om 's avonds nog bij te klussen als barvrouw. Het resultaat: amper 500 euro per week op haar rekening. Tot ze ontdekte dat er een manier was om sneller geld te verdienen. Via Instagram. En het werd een echte goudmijn.

Het was in 2013 dat Abigail Ratchford (25) bedacht dat ze het over een andere boeg moest gooien, wilde ze ooit het zorgeloze leven hebben waar ze over droomde. De opportuniteit kwam in de vorm van een fotoshoot die de knappe jonge vrouw uit Scranton in de Amerikaanse staat Pennsylvania deed om een vriend uit de nood te helpen. De man was fotograaf en was een portfolio aan het samenstellen.



Enkele bloggers zagen de beelden van haar in zwempak op de Facebookpagina van de man en begonnen over haar te schrijven. Dat trok dan weer de aandacht van enkele toonaangevende websites zoals Maxim en Sports Illustrated en Abigail besefte dat er kansen scholen in haar plotse bekendheid. Ze besloot een profiel te beginnen op Instagram en had in geen tijd 20.000 volgers.

Ze stapte daarop naar enkele plaatselijke fotografen en bood hen haar diensten als model aan en online exposure in ruil voor gratis fotoshoots. Aan die opdrachten verdiende ze dus niets, maar ze slaagde er wél in om tot 100 gesigneerde foto's per week te verkopen aan fans, voor 25 euro per stuk. En door regelmatig foto's te posten op Instagram van zichzelf in bikini, lingerie of sportshirt, groeide haar aantal volgers tot meer dan 100.000 in amper zeven maanden tijd. (lees hieronder verder) Sometimes the smartest thing you can do is play dumb ; ) @mikeleshotit 98.4k Likes, 878 Comments - A b i g a i l (@abigailratchford) on Instagram: "Sometimes the smartest thing you can do is play dumb ; ) @mikeleshotit "

Toen ze iets meer dan 8.000 euro samen had gespaard, verhuisde ze naar de westkust van de VS. Het was toen januari 2014. "Ik keek enorm op naar bekende mensen zoals Kate Upton en hun virale video's en besloot om te proberen in hun voetsporen te treden", vertelt ze. De daaropvolgende zomer zette ze een video online van zichzelf in lingerie en die werd opgepikt door showbizzsite TMZ en enkele blogs voor mannen. En dat bleef niet zonder resultaat, want in een week tijd steeg haar aantal volgers van 300.000 naar meer dan een miljoen. (lees hieronder verder) No Romeo No Juliet @maxthompson 80.3k Likes, 576 Comments - A b i g a i l (@abigailratchford) on Instagram: "No Romeo No Juliet @maxthompson "

Daarop vond ze de tijd rijp om een manager te nemen en die wees haar mee de weg naar grote merken die werken met influencers op sociale media. Na een eerste opdracht, stroomden de voorstellen haar mailbox binnen. "Voor elk miljoen volgers kan je 1.500 dollar (1.273 euro, red.) rekenen per post", vertelt ze. "Intussen heb ik 8 miljoen volgers en is dat gestegen tot 7.500 dollar (6.364 euro, red.)." Ter vergelijking: Kim Kardashian verdient met haar 102 miljoen volgers 500.000 dollar per post.



Intussen heeft Abigail contracten met een dozijn merken. Maar ze neemt niet zomaar alles aan. "Thee om te vermageren, producten om witte tanden te krijgen en proteïneshakes, daar doe ik niet aan. Ik noem die het Instagrammodel-startpakket", vertelt ze. Haar meest waardevolle foto was er eentje voor een merk van valse wimpers in 2015. Ze kreeg dan wel maar 1.682 euro voor de fotoshoot van een dag, de post op Instagram leverde haar wel een hele lading aan nieuwe sponsormogelijkheden op. (lees hieronder verder) Bye bye black hair ✌ Going a little lighter for the Summer ; ) ☀️☀️☀️ 103.4k Likes, 1,248 Comments - A b i g a i l (@abigailratchford) on Instagram: "Bye bye black hair ✌ Going a little lighter for the Summer ; ) ☀️☀️☀️"

Het meeste geld dat ze vandaag binnenhaalt, komt echter van haar eigen producten. In oktober 2014 ging ze in zee met een bedrijf dat haar website beheert en posters, kalenders en andere producten maakt met haar foto's erop. Ze trekken hun kosten af van de opbrengst en houden dan nog 30 procent. De andere 70 procent van de winst is voor Abigail. "De kalenders brengen ongeveer 100.000 euro per jaar op en de rest - van borrelglaasjes tot pingpongballetjes (haar publiek bestaat uit hoofdzaak uit mannelijke studenten, red.) - nog eens 43.000 euro." (lees hieronder verder) 79.9k Likes, 2,089 Comments - A b i g a i l (@abigailratchford) on Instagram: ""