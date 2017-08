Wordt Mark Zuckerberg president in 2020?

SVG

3/08/17 - Bron: AD

Mark Zuckerberg © afp.

Het begint er steeds meer op te lijken dat Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zich verkiesbaar zal stellen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. De miljardair heeft volgens verschillende Amerikaanse media de campagnestrateeg van Hillary Clinton in de arm genomen.

Daarmee lijken de geruchten op een gooi naar het presidentschap -

die nu al een paar maanden spelen - steeds meer de waarheid te worden.



Onderzoeker Joel Benenson is ingehuurd om onderzoek te doen voor de Chan Zuckerberg Initiative, het goede doel van Zuckerberg en zijn vrouw. Benenson heeft echter een indrukwekkend verleden als strateeg voor onder andere Hilary Clinton en president Barack Obama. Volgens Amerikaanse media is het een dekmantel voor de presidentiële plannen van de schatrijke Zuckerberg.



Een gooi naar het presidentschap is niet eens een slecht idee, zo blijkt uit peilingen onder de Amerikaanse kiezer. Bijna 40 procent van de kiezers zegt op de miljardair te stemmen bij een strijd tussen hem en zittend president Donald Trump. Zuckerberg zou volgens de media opkomen voor de Democraten.