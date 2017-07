Arne Vanhaecke trekt naar Australië voor online serie op HLN.be: "Proper ondergoed, mijn gitaar en veel goesting"

ARo

31/07/17 - 05u15

Een gitaar, camera en proper ondergoed. Meer heeft Arne Vanhaecke niet nodig om aan zijn avontuur 'Down Under' te beginnen. © Pieter-Jan Luyten.

video Arne Vanhaecke (29) kennen we van Qmusic, VTM Kzoom en 'Zo is er maar één'. Met zijn nieuwe cd droomt Arne - artiestennaam Low Budget Jet Set - ervan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom gaat hij op tournee, naar Australië. Hoe hij het ervan afbrengt, kan je vanaf september hier op hln.be volgen in onze eerste online serie: 'Arne Down Under'.

In 2008 won Arne de talentenjacht van Radio 2 'Schrijf er maar één'. Zijn liedje 'Luisje' was een radiohit. Nadien zagen we hem in het laatste seizoen van 'Zo is er maar één' op VRT. Een Nederlandstalig album volgde. Nu gaat Arne Engelstalig. Met zijn tour wil Arne bewijzen dat je niet beroemd of rijk hoeft te zijn om je dromen waar te maken. Met een gitaar en een overdosis passie trekt hij naar Australië om er te reizen, te spelen en mensen te ontmoeten. Vier maanden lang trekt Arne er rond. Low budget. En hij houdt speciaal voor onze site een vlog bij.



Busken

"Het liefst wat ik doe is busken, gewoon met de gitaar op straat spelen", zegt Arne. "Je plekje verdienen met je muziek. En op die manier ontmoet je fantastische mensen. Het opent je wereld. Mijn vriendin gunt me vier maanden om mijn ding te doen en in die periode hoop ik heel Australië te doorkruisen. Ik wil het maximum uit mijn reis halen. Ik neem een paar propere onderbroeken mee, een gitaar en héél veel goesting."