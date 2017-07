Belgische bedrijven zetten in op digitalisering, overheid hinkt achterop

kv

27/07/17 - 21u07 Bron: Belga

Ons land handhaaft een uitstekende connectiviteit en kent een groei binnen de e-commerce en de 4G-dekking. Toch heeft België nog een achterstand in te halen inzake de penetratiegraad van mobiele breedband en de digitale overheid. Dat blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij van de federale overheidsdienst Economie, die vandaag werd voorgesteld.

De barometer geeft een overzicht van de veranderingen in de informatiemaatschappij in België en analyseert de prestaties van ons land in een nationale en internationale context. België staat op de zesde plaats in de Digital Economy and Society Index (DESI) met een score van 0,61. Volgens Pierre Strumelle, een van de auteurs van het rapport, doet ons land het goed op vlak van de connectiviteit en de integratie van digitale technologieën in ondernemingen.

E-commerce

Zo blijft het aandeel van de omzet van Belgische bedrijven die actief zijn in de e-commerce toenemen, van 24,4 naar 28,6 procent in een jaar tijd. Zeventig procent van die omzet wordt gegenereerd door transacties tussen ondernemingen of overheidsdiensten.



Sociale netwerken

De bedrijven doen ook steeds meer een beroep op digitale technologieën. Zo maakt 95,9 procent van de ondernemingen gebruik van een vaste snelle verbinding, en heeft de helft (50,3 pct) toegang tot een snelle breedbandverbinding. Daarnaast gebruikte vorig jaar 51,2 procent van de ondernemingen vorig jaar sociale netwerken en analyseerde 17 procent big data.



Overheid

Het gebruik van het internet voor de interactie met de overheid blijft dan weer op een laag pitje (54,9 pct van de Belgen), goed voor een tiende plaats in de Europese ranglijst.



"Het feit dat België nu goed scoort op zowel connectiviteit als digitalisering in ondernemingen, is een stap in de juiste richting. Maar ook de overheid kan natuurlijk niet achterblijven", reageert minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. "Zo lanceerden we recent een nieuw wettelijk kader voor digitaal aanmelden bij overheidstoepassingen dat ervoor zal zorgen dat de drempel voor burgers om digitaal met de overheid te communiceren veel lager wordt."