"Emiraten zitten achter hacking van Qatar"

KVDS

17/07/17 - 07u10 Bron: Belga

© thinkstock.

Het waren de Verenigde Arabische Emiraten die een cyberaanval op Qatar uitvoerden en daarmee de diplomatieke crisis in de Golf in gang staken. Dat schrijft de Washington Post, op basis van bronnen binnen de Amerikaanse geheime diensten.

De afgelopen week kregen die bevestigd dat hooggeplaatste regeringsleden van de Emiraten op 23 mei het plan bespraken. Het is echter nog onduidelijk of het Abu Dhabi zelf was dat de aanval uitvoerde, of dat het daartoe alleen de opdracht gaf. Steun De ambassade van de Emiraten ontkent het krantenbericht. Wat wel klopt, volgens de ambassade, is dat Qatar financiële steun levert aan extremistische groepen zoals de taliban en Hamas.

In een mededeling op de site van Qatars officiële persbureau QNA en op sociale media was in mei te lezen hoe het Qatarese staatshoofd, emir Tamim bin Hamad al-Thani, Iran een "islamitische macht" had genoemd en Hamas geprezen had. Dat leidde tot een diplomatieke breuk tussen Qatar en Saoedi-Arabië, Bahrein, de Emiraten en Egypte, omdat Doha terreurgroepen zou steunen en te nauwe banden zou hebben met het sjiitische Iran. Andere Arabische landen volgden het voorbeeld van die vier landen, en samen stelden ze een lijst van een tiental eisen op die het diplomatieke isolement ongedaan zouden kunnen maken.



Wig

Begin juni meldde CNN al dat het Rusland was dat achter de cyberaanval zat. De Russen zouden zo een wig willen drijven tussen Washington en zijn bondgenoten.