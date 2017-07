Beursavontuur Snapchat nog geen succes: aandeel terug bij af

avh

11/07/17 - 08u39 Bron: ANP

© anp.

Het aandeel van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, is gisteren aan het einde van de handel voor het eerst minder waard dan de 17 dollar per aandeel waarvoor het in maart naar de beurs werd gebracht. Snap leverde 1,1 procent in.