Facebook bouwt compleet dorp voor personeel naast hoofdkwartier

Facebook wil een compleet dorp optrekken naast zijn hoofdkwartier in het Amerikaanse Menlo Park. Personeel van het bedrijf zou er een betaalbaar onderkomen kunnen vinden in een van de 1.500 appartementen die het zal tellen, naast restaurants, winkels, pleinen en groen. De reden? De huizenprijzen swingen de pan uit in Sillicon Valley.

3.455 euro: dat is momenteel de gemiddelde huur voor een appartement met twee slaapkamers in Menlo Park en dat maakt het tot een van de duurste regio's in de VS om te wonen. Duurder nog dan New York City. Het bedrag is drie keer zo hoog als de prijzen in 2011, net voor Facebook aankondigde dat het bedrijf naar de nieuwe locatie op zo'n 50 kilometer ten zuiden van San Fransisco zou verhuizen. Lees ook Vakantiefoto's op Facebook? "Wacht tot je thuis bent"

© afp. Topman Mark Zuckerberg (33) wijst zelf naar de regionale overheid en haar gebrek aan investeringen in infrastructuur, zowel in huizen als in mobiliteit, waardoor zijn medewerkers vaak uren onderweg zijn als ze 's morgens naar kantoor gaan. En daarom nam hij met de 'Willow Campus' zelf het heft in handen.



Iets wat door burgemeester Kirsten Keith toegejuicht wordt. Sinds 2010 kwamen er 640.000 nieuwe jobs bij in de boomende technologiebedrijven aan de San Fransisco Bay en de huizenmarkt kon dat tempo niet bijhouden. Ze hoopt dat nog andere techbedrijven het voorbeeld van Facebook zullen volgen.



Momenteel werken er volgens de stad 9.000 mensen in het hoofdkwartier van Facebook. Afgelopen jaar was er een stijging van 54 procent in het personeelsbestand en verwacht wordt dat dit nog zal toenemen als een nog grotere kantorencampus de deuren zal openen. © reuters. © reuters.