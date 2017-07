Kantoorjob à la Google

MARC UYTTENHOVE

6/07/17 - 05u00

© rv.

Het nieuwe hoofdkwartier dat Google in Londen plant te bouwen, is wel degelijk een kantoorgebouw. Al zou je 't niet zeggen, als je de plannen ziet: de toren heeft een golfterrein en moestuin op het dak, vier bedrijfsrestaurants en capsules waarin je - gewichtloos - een dutje kan doen.

Een looppiste, meetings in een bad, een tent of een caravan: je kan het zo gek niet bedenken of je zal het vinden in het nog te bouwen nieuwe hoofdkwartier van Google in Londen. De elf verdiepingen tellende toren in de wijk King's Cross - vlak bij het treinstation waar ook de Eurostar aankomt - wordt zo de modernste, maar ook de meest excentrieke werkplek ter wereld voor 7.000 personeelsleden. Prijskaartje: 1,2 miljard euro.



