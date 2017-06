Zo ziet het cybervirus eruit

Bewerkt door: ADN

Bron: Vmma, ANP

video Over heel de wereld worden overheden en bedrijven momenteel gehackt. Net als vorige maand bij het WannyCry-virus moeten slachtoffers een bedrag overmaken om hun bestanden te ontgrendelen. De mensen van G Data bezorgden VTM NIEUWS deze beelden. Daarop is te zien hoe snel het virus de computer versleutelt. In een fractie van een seconde kan je niks meer met jouw computer doen.