Wereldwijde hackingoperatie aan de gang op overheden en bedrijven

27/06/17 - 16u22 Bron: Belga, Reuters

© thinkstock.

Van over heel de wereld komen berichten binnen van overheden en bedrijven die momenteel gehackt worden. Net als vorige maand bij het WannyCry-virus moeten getroffen bedrijven een bedrag overmaken om hun bestanden te ontgrendelen. De aanval begon in Oekraïne, maar verspreidde zich snel naar Rusland en West-Europa. Ook zijn het Verenigd Koninkrijk en India getroffen. Het gaat om het 'Petya'-virus. In ons land zijn er voorlopig nog geen meldingen bekend van getroffen bedrijven.

— Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) A massive hacker attack has hit the servers of the Company. We hope it has no relation to the ongoing court procedures. — Rosneft (@RosneftEN) The Bitcoin wallet used is: 1Mz7153HMuxXTuR2R1t78mGSdzaAtNbBWX email address is: wowsmith123456@posteo.net — Rickey Gevers (@UID_) Volgens de Oekraïense vicepremier Pavlo Rozenko ligt het volledige computernetwerk van de Oekraïense overheid plat. Hij zelf kreeg alvast zijn computer niet meer opgestart (zie tweet). Ook Oekraïense banken en grote bedrijven zijn doelwit geworden. Het gaat onder meer om de beheerder van het Oekraïense elektriciteitsnet, vliegtuigfabrikant Antonov en de luchthaven van de hoofdstad Kiev. Het gaat om de "grootste cyberaanval in de geschiedenis van Oekraïne", aldus de regering.



Het zou gaan om het Petya-virus, dat computers blokkeert en pas weer ontgrendelt als 300 dollar wordt overgemaakt aan de hackers. Dat doet denken aan de hackinggolf met het WannaCry-virus van vorige maand. Ook toen raakten duizenden computers besmet en geblokkeerd. Net als bij WannaCry is er sprake van een bitcoinrekening waar getroffen personen en bedrijven geld moeten storten.



Ook andere landen zijn getroffen: zo is het Britse WPP, het grootste advertentiebedrijf ter wereld, getroffen door een cyberaanval, liet het weten in een mededeling.



In Rusland is het grootste oliebedrijf van het land, Osneft, dan weer getroffen door een "cyberaanval van een grote schaal", net als het grote staalbedrijf Evraz. Vanuit Spanje komen berichten van storingen bij voedingsbedrijf Mondelez en de Noorse Nationale Veiligheidsraad zegt dat er "minstens één internationaal bedrijf" in het land besmet is.