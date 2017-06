Proximus verhoogt prijzen, "maar niet omwille van afschaffing roamingkosten"

TT

Telefonie De mobiele operator Proximus verhoogt vanaf 1 augustus de datalimiet voor nieuwe en bestaande klanten, maar voert tegelijkertijd "een beperkte tariefaanpassing" door.

Het inbegrepen datavolume gaat omhoog "om beter in te spelen op de verwachtingen", meldt Proximus in een persbericht. Mobilus L-abonneees zullen vanaf 1 augustus bijvoorbeeld recht hebben op 10 gigabyte data, Tuttimus-abonnees 20 gigabyte. "Vanaf deze zomer zullen de klanten nog meer unieke momenten kunnen delen met hun vrienden, collega's of klanten tegen een zeer competitieve prijs", aldus Proximus.



Al gaat die prijs wel omhoog. Proximus zelf spreekt van "een beperkte tariefaanpassing". Zo gaat een Mobilus S-abonnement van 15 euro naar 15,99, stijgt de M-versie van 25 naar 26,99 euro en de L-versie van 40 naar 42,99 euro. Ook voor de andere formules, zoals Tuttimus en de Bizz-packs, stijgen de prijzen.



Volgens Proximus heeft de tariefverhoging niets te maken met het wegvallen van de roamingkosten, die sinds deze maand niet meer aangerekend mogen worden. Proximus heeft eerder al verklaard dat de afschaffing van die extra kosten voor telefoneren en data verbruiken in het buitenland, haar 80 miljoen euro zou kosten. Maar "wij hebben vanaf het begin gezegd dat we het verlies dat we maken door de afschaffing van de roamingkosten niet zouden verhalen onze klanten", reageert woordvoerder Jan Margot aan Het Nieuwsblad. "En daar blijven we bij. We hopen die verliezen elders te compenseren. Door meer klanten aan te trekken bijvoorbeeld."