Binnenkort op Snapchat: series van HBO en Warner Bros.

19/06/17 - 21u54 Bron: ANP

Op Snapchat zijn binnenkort meer televisieseries te zien. De app gaat samenwerken met mediaconcern Time Warner, het moederbedrijf van onder meer HBO, CNN, Warner Bros. en Cartoon Network.

Volgens de Wall Street Journal zal HBO aparte programma's ontwikkelen voor Snapchat. De filmpjes duren drie tot vijf minuten. Het is de bedoeling dat jongere kijkers geïnteresseerd raken in wat de zenders nog meer te bieden hebben. Snapchat en de zenders zullen de reclame-inkomsten fiftyfifty verdelen.



Met de deal is een bedrag van 100 miljoen dollar gemoeid, omgerekend bijna 90 miljoen euro. Het is een van de grootste overeenkomsten van Snap, het bedrijf achter Snapchat.