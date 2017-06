Matthias (31), ex-gameverslaafde, helpt 'junkies' afkicken

Celien Moors

16/06/17

Op z'n 10de begon Matthias Dewilde (31) te gamen. Voor hij het wist, deed hij amper nog iets anders. Familiefeesten, vrienden, een relatie? "Liever mijn scherm. Ik wist zelfs niet meer hoe te práten met mensen." Intussen begeleidt Matthias jongeren die net zo verslingerd zijn aan hun scherm als hij ooit was.

"Het was de periode waarin ik begon te puberen en me wilde afscheiden van mijn ouders", vertelt hij. "Omdat wij elke vijf jaar van land verhuisden, moest ik bovendien telkens opnieuw vrienden maken. Misschien was het voor mij moeilijk om daarin mijn eigen manier te vinden."



Onbekend terrein

Op latere leeftijd werd Matthias' gamegedrag problematisch en zonderde hij zich meer en meer af. "Ik speelde volledige dagen, tot na middernacht, ook in het weekend. Spijbelen deed ik niet, maar uiteindelijk wilde ik niet meer mee naar familiefeesten, iets wat ik nu ook hoor over andere gameverslaafde jongeren. Overtuigden klasgenoten mij om toch op café te gaan, dan zat ik in gedachten toch bij de spelletjes en wilde ik naar huis. Die omgeving was ook bijzonder oncomfortabel voor mij, want door continu op een scherm te kijken, verleerde ik écht communiceren met anderen en had ik schrik om nieuwe mensen te leren kennen." Zijn ouders zagen het gamegedrag geleidelijk aan erger worden, maar konden niets doen. "Ze waren blij dat ik een hobby had, en computers en games waren onbekend terrein voor hen. Probeerden ze toch het internet uit te trekken, dan protesteerde ik."



