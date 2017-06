'Amazon heeft 9 miljard dollar over voor Slack'

Door: redactie

15/06/17

Amazon heeft zijn oog laten vallen op de zakelijke chatapp Slack. De webwinkel- en technologiegigant zou 9 miljard dollar willen neertellen voor de populaire app, zo meldt persbureau Bloomberg donderdag op basis van ingewijden.

Ook andere bedrijven zouden op Slack azen, maar namen werden niet genoemd. Een deal met Amazon - mogelijk de grootste overname door Amazon ooit - is volgens de bronnen nog geen uitgemaakte zaak. Slack en Amazon wilden niet reageren.



Amazon is een grote speler op de markt voor cloudopslag. Het bedrijf onthulde in februari nog een betaalde videochatapp, Amazon Chime. Met een overname van Slack zou Amazon zijn positie willen versterken om de concurrentie aan te gaan met rivalen als Microsoft, Google en Facebook, die ook zakelijke chat- en communicatiediensten aanbieden.