Gamers en gokkers zijn de nieuwe junkies

PhG

15/06/17 - 03u00

Gamen is de nieuwe drug bij jongeren. Vorig jaar testten 7.276 minderjarigen online bij de Druglijn hoe riskant hun computerspelgedrag is. Dat zijn er meer dan voor drugs of alcohol. Ook gokkers doen vaak zulke zelftests.

Op de website van de Druglijn kunnen Vlamingen die vrezen dat ze een verslaving hebben, zichzelf testen om na te gaan hoe risicovol hun gedrag is. Nooit eerder werd zo veel op problematisch gamen getest. Bij de meerderjarigen werden 2.539 zelftests genoteerd. Een jaar eerder waren er dat nog 2.150. Het aantal zelftests bij minderjarigen is zelfs verdubbeld: van 3.091 in 2015 naar 7.276 in 2016. "Dat is toch wel veel, zeker omdat mensen de Druglijn niet meteen associëren met gamen", zegt coördinator Tom Evenepoel van de Druglijn. Ter vergelijking: 3.101 jongeren deden de zelftest voor alcohol, 1.826 die voor cannabis. Dat zijn er telkens minder dan de voorgaande jaren.

Ritme verstoord

Van de 6.544 oproepen naar de Druglijn gingen er zowat 1.300 over gamen. Dat is bijna vier per dag. "Gamen is voor ons een vrij nieuw fenomeen", zegt Evenepoel. "Niet de gamers zelf zoeken contact met ons, maar de mensen in hun omgeving. Vooral ouders van jongens bellen de Druglijn: hij zit urenlang op zijn kamer, ik krijg hem niet meer het huis uit, zijn dag/nacht-ritme raakt verstoord. Wij noemen gamen geen verslaving want sommige games zijn ook leerzaam, maar bij een minderheid leidt het tot problemen."



Als tijdens het gesprek blijkt dat het gamen problematisch is, wordt de betrokkene doorverwezen naar een hulpcentrum. "Wanneer is het problematisch? Als het andere levensdomeinen benadeelt: de gamer neemt niet meer deel aan het gezinsleven, de inzet voor school en zelfs de gezondheid lijden eronder, of bij volwassenen als de gamer niet meer functioneert op zijn werk."



Ook gokken scoort goed in de zelftests. In 2016 onderzochten 1.574 Vlamingen hoe risicovol hun gokgedrag is. Een jaar eerder waren het er 1.109. Van alle oproepen die bij de Druglijn binnenkomen, gaat 4 procent over gokken. Hier zijn het vooral de gokkers zelf die de stap zetten omdat ze beseffen dat hun gokgedrag problematisch is.