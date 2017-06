VS beschuldigt Noord-Korea van cyberaanvallen en waarschuwt voor meer van dat

© epa.

De Amerikaanse overheid wijst met een beschuldigende vinger naar de Noord-Koreaanse voor een hele resem cyberaanvallen die teruggaan tot 2009. Tegelijkertijd waarschuwt de VS dat er hoogst waarschijnlijk nog méér gehack op komst is.

In een gezamenlijk verslag van het Department of Homelan Security (DHS) en de FBI wordt er naar Noord-Koreaanse hackers verwezen met de term "Hidden Cobra". Zij zouden wereldwijd de media, de ruimtevaart, de financiël sector en risicovolle infrastructuur getarget hebben. Volgens het rapport is Noord-Korea ook van plan om via kwaadaardige cyberoperaties de militaire en strategische doeleinden in de toekomst verder aan te scherpen.



Zwakke plekken waar 'Hidden Cobra' van profiteert, zijn onder meer Adobe Flash Player en Microsoft Silverlight. Gebruikers moeten daarom waakzaam zijn dat ze zeker de laatste versies van die software downloaden. DHS en FBI raden zelfs aan om die programma's carrément te verwijderen als je ze niet per se nodig hebt.



Hackersgroep Lazarus - die banden zou hebben met de Noord-Koreaanse overheid - werd eerder al gelinkt aan de grootscheepse cyberaanval op Sony Entertainment in 2014. En vorige maand raakte bekend dat Lazarus "hoogst waarschijnlijk" ook achter de recente ransomware-aanval WannaCry zat.