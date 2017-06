Scholen pakken massaal sexting aan

PhG, VDWT, DCFS, MMM, DILA

Vlaamse schooldirecties nemen 'sexting' ­serieus. Dat blijkt uit een rondvraag bij 25 scholen. Vaak worden naaktfoto's die ­jongeren elkaar sturen immers op grote schaal ­verspreid en gaat het om online pestgedrag.

Een 16-jarige scholier stapte maandagavond uit het leven in Appelterre. De jongen zou zijn overgegaan tot de wanhoopsdaad nadat een naaktfoto van hem op sociale media was rondgestuurd. Sexting - het verzenden van ­seksueel getinte beelden via je smartphone - en pesten via ­sociale media komen op veel scholen in Vlaanderen voor, zo leert een rondvraag van deze krant.



De helft van de 25 scholen die wij contacteerden, kreeg er al mee te maken. Eén rode draad: ze proberen het fenomeen zo snel mogelijk in te dijken. Zo stelde het ­Damiaaninstituut in Aarschot vast dat naaktfoto's van een 18-jarige leerling werden verspreid via ­sociale media. De directie maakte een tuchtdossier op en zette een herstelgesprek op. Elk jaar ­besteedt de school een volledige infodag aan de preventie van ­sexting. In het Atheneum Tichelrij in Sint-Truiden bekijkt de ­leerkracht Informatica profielen van leerlingen op sociale media en confronteert ze met dingen die hij te weten kwam. "Vaak schrikken ze er zelf van", klinkt het.



Het Scheppersinstituut in Mechelen heeft al twee keer moeten ingrijpen toen gedeeltelijke naakt­foto's werden verspreid. Daarbij werd ook de politie ingeschakeld. "Scholen moeten hun leerlingen wijzen op de gevaren van cyberpesten en sexting", zegt Marijke Van Bogaert van het Katholiek Onderwijs. "Ze beslissen zelf hoe ze dat doen."



Bij Awel, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, werden vorig jaar een 20-tal ­gesprekken gevoerd over sexting. Child Focus kreeg vorig jaar 123 klachten over het fenomeen.