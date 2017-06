Scholieren hacken schoolcomputer en passen examenresultaten aan

Bewerkt door: mvdb

RTV Rijnmond

Tientallen leerlingen uit de Nederlandse stad Schiedam hebben de cijfers die ze kregen voor hun proefwerken eigenhandig veranderd. Dat kon omdat een klasgenoot het slecht beveiligde netwerk van de scholengemeenschap Spieringshoek had gekraakt en de wachtwoorden had doorgespeeld. Dat schrijft de regionale zender RTV Rijnmond.

Een medeleerling vertelt dat de hackende scholier in eerste instantie probeerde voor de grap het schoolnetwerk binnen te dringen. Dat lukte tot zijn verbazing vrij gemakkelijk. Eenmaal in het systeem, had hij toegang tot cijferlijsten en leerlingendossiers. Daarnaast kon hij een lijst met de netwerkwachtwoorden van alle docenten inzien.



De fraude werd vorige week ontdekt, maar volgens bronnen speelt de zaak al langer. De computerinbraak is gemeld bij de politie, die een onderzoek is begonnen. De hackende scholier is geschorst.