Inbrekers/hackers proberen geldautomaten over te nemen

22/05/17 - 19u59 Bron: ANP - Omroep Brabant

Breda Twee geldautomaten in de Nederlandse stad Breda en het dorp Made (Noord-Brabant) zijn in april en mei doelwit geweest van hackers. Twee mannen probeerden het besturingssysteem over te nemen om de automaten leeg te roven. De politie zegt dat de pogingen door goede beveiliging zijn mislukt.

Beelden van de daders werden maandagavond getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe dezelfde twee mannen een gat boren in de automaat en toegang proberen te krijgen door een laptop aan te sluiten.



De politie zegt dat deze methode om een geldautomaat te kraken nog niet zo vaak is gezien. De methode wordt jackpotting genoemd.



De eerste poging was op 13 april in Made. Op 21 april was een pinautomaat in Breda het doelwit en de meest recente poging was op dezelfde plek afgelopen vrijdag.