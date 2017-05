"Inzameling persoonlijke gegevens is buitensporig": privacybeleid Facebook opnieuw onder vuur

Bewerkt door: Dorien Busselot

Privacyautoriteiten in verschillende landen, waaronder België, hebben vandaag het privacybeleid van Facebook opnieuw onder vuur genomen. In Frankrijk loopt de sociale netwerksite een boete van 150.000 euro op. In ons land krijgt het bedrijf een uitbrander onder de vorm van een "aanbeveling", en een rechtszaak die in oktober van start gaat.

Een vijftal privacywaakhonden in Europa hebben een contactgroep opgericht over Facebook nadat de site zijn privacybeleid enkele jaren geleden wijzigde. In ons land kwam het tot een rechtszaak wegens schendingen van de Privacywet en de Wet Elektronische Communicatie. In kort geding beet de privacywaakhond vorig jaar in het zand, maar de rechtzaak loopt nog. De pleidooien zullen hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op 12 en 13 oktober 2017.



Vandaag communiceerde de Privacycommissie over een nieuwe aanbeveling naar aanleiding van de laatste wijzigingen in het cookiebeleid van Facebook en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. "De Privacycommissie heeft vastgesteld dat Facebook nu nog meer persoonsgegevens verwerkt van zowel gebruikers als niet-gebruikers van Facebook, zonder dat zij daartoe een geldige toestemming bekomt en de andere wettelijke voorwaarden naleeft", klinkt het. Lees ook Naaktfoto's van Thaise koning online delen? Dan riskeer je tot 15 jaar cel

"Inzameling van persoonsgegevens is buitensporig" Mark Zuckerberg, CEO van Facebook © photo news. De Privacycommissie vindt de inzameling van persoonsgegevens door Facebook aan de hand van cookies en social plug-ins "in meerdere omstandigheden buitensporig". Zo maakt Facebook sinds augustus vorig jaar gebruik van zogenaamde 'pixels' om informatie over het surfgedrag van gebruikers en niet-gebruikers te bekomen. Die 'pixels' zijn tools die Facebook ter beschikking stelt aan uitbaters van externe websites. De 'pixels' zijn voor de gebruiker onzichtbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop. De Privacycommissie start een bijkomend onderzoek naar die praktijk.

Gegevens van gevoelige aard In Nederland deelde de Autoriteit Persoonsgegevens op hetzelfde moment de resultaten van haar onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens van zo'n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Opvallend daarbij is dat de Nederlanders vaststelden dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder toestemming. "Zo verwerkte Facebook gegevens over seksuele geaardheid om op basis hiervan gerichte advertenties te tonen. Facebook is met dit laatste inmiddels gestopt." Als Facebook met andere overtredingen niet stopt, dreigt een sanctie.



In Frankrijk is het al zo ver: de Franse autoriteit CNIL legt een boete van 150.000 euro op. De CNIL vond verschillende inbreuken tegen de Franse wetgeving en gaf de netwerksite begin vorig jaar drie maanden de tijd om zich in orde te stellen, met name rond gerichte advertenties en tracking van internetgebruikers via cookies. Op vraag van Facebook werd de termijn nog verlengd, maar er kwam geen beterschap. De boete is uitgesproken tegen Facebook en Facebook Ierland.