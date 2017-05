Russische hackers viseerden skynet.be-gebruikers

TK

5/05/17

De Russische hackers van "Pawn Storm" worden in verband gebracht met de informatica-aanvallen die tussen 2014 en 2016 Navo-personeel in België en gebruikers van Skynet.be viseerden. Dat schrijft La Libre Belgique vandaag, op basis van een rapport van cybersecuritybedrijf Trend Micro. Het was eveneens Pawn Storm, ook bekend als Strontium, Fancy Bear, Sednit of APT28, die achter de aanvallen zat op het netwerk van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron.