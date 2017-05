Twitter gaat tv maken met persbureau Bloomberg

bewerkt door: sam

1/05/17 - 22u28 Bron: Belga

Twitter-CEO Jack Dorsey (R) met Bloomberg-oprichter Michael Bloomberg. © afp.

Twitter begint een nieuwskanaal met financieel persbureau Bloomberg. De twee willen 24 uur per dag livetelevisie gaan maken, zeggen toplui van beide bedrijven aan The Wall Street Journal.

De streamingdienst, die naar verwachting komende herfst in de lucht gaat, betekent een fikse uitbreiding van de videoactiviteiten van Twitter. "We denken dat we een publiek kunnen bereiken dat niet betaalt voor televisie en dat televisie kijkt wanneer dat zo uitkomt. We denken dat Bloomberg de ideale partner is om mee te beginnen", zegt financieel directeur Anthony Noto. Het is de bedoeling dat de zender een bredere focus krijgt dan de al bestaande nieuwszender van Bloomberg.



Door het nieuws was het aandeel Twitter een opvallende stijger op de beurs in New York. Twitter noteerde halverwege de handelsdag bijna 6 procent in de plus.