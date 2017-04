Turkije blokkeert Wikipedia: "te kritische artikelen"

Bewerkt door: AJA

30/04/17

© anp.

Turkije heeft zondag toegegeven dat het doelbewust de internettoegang tot Wikipedia blokkeert. Volgens de Turkse telecomautoriteiten zouden de artikelen te kritisch zijn.

Sinds zaterdagochtend is de online encyclopedie Wikipedia geblokkeerd in Turkije. Nu geven de Turkse autoriteiten toe dat de blokkade doelbewust is.



De reden die ze op Twitter geven is dat Wikipedia artikelen weigert weg te halen. In bepaalde artikelen wordt beweerd dat Turkije terreurorganisaties ondersteunt.



Het is niet mogelijk om gewoon enkele pagina's van de encyclopedie te blokkeren daarom besliste Ankara om heel Wikipedia te blokkeren.