Facebookbaas Mark Zuckerberg komt onverwachts eten bij Amerikaans gezin

Door: redactie

30/04/17 - 06u00 Bron: Facebook

Facebook-baas Mark Zuckerberg verrast een Amerikaans gezin door onverwacht aan te schuiven bij het avondeten. © Facebook / Mark Zuckerberg.

Ze wisten dat er een anonieme gast aan zou schuiven rond etenstijd, maar ze hoorden pas 20 minuten vooraf wie het zou zijn: Mark Zuckerberg. Die korte waarschuwingstijd was voor een familie in de Amerikaanse staat Ohio blijkbaar niet genoeg om de tafel te dekken want de oprichter en baas van Facebook moest net als de rest van het gezin van plastic wegwerpbordjes eten.

Zuckerberg heeft als goed voornemen dit jaar om bijzondere Amerikanen in elke staat te ontmoeten. Deze week was de familie Moore aan de beurt, in de staat Ohio. Facebook-werknemers zochten het gezin uit omdat ze als Democraten twee keer op Barack Obama stemden, maar afgelopen jaar op de Republikein Donald Trump. De Facebook-baas liet na afloop weten dat het aan tafel niet alleen over politiek ging. Daniel en Lisa Moore leiden een organisatie voor weeshuizen en Zuckerberg beloofde dat hij geld zal inzamelen voor de weeskinderen.



Opmerkelijk initiatief

Het initiatief van Zuckerberg om mensen in het echt te ontmoeten is opmerkelijk. Meestal is hij juist lovend over de manier waarop Facebookers contact met elkaar kunnen hebben zonder elkaar te ontmoeten. Maar Zuckerberg liet in januari weten dat hij wil weten hoe mensen wonen, werken en hoe ze over de toekomst denken, omdat technologie en globalisering het dagelijks leven voor sommige Amerikanen moeilijker heeft gemaakt. Deze week ontmoette hij ook drugsverslaafden en brandweermannen.



Plastic wegwerpbordje

De foto die Mark Zuckerberg zelf van het etentje op Facebook plaatst, krijgt heel wat opgestoken duimpjes. Maar in de populairste reactie prijst een vrouw de Facebook-topman omdat hij het niet erg vindt dat hij zijn eten op een plastic wegwerpbordje krijgt. "Het was een geweldige maaltijd en we hebben goed gepraat. Ik ben dankbaar voor hun gastvrijheid", reageert Zuckerberg.