Politie Thailand in actie na moord op Facebook

26/04/17 - 07u51 Bron: ANP

Wuttisan Wongtalay en zin dochtertje Beta. © Facebook.

De Thaise politie gaat kijken of ze sneller "ongepaste online-content" van het internet kan halen. De politie in Thailand zei dit vandaag, nadat een Thaise man videobeelden op Facebook had gezet waarop te zien was hoe hij zijn elf maanden oude dochter om het leven brengt. De vader werd later levenloos gevonden naast het lijk van zijn dochter.