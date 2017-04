Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag

DDW

Om na te gaan of asielzoekers de waarheid spreken, krijgt het vluchtelingencommissariaat de wettelijke mogelijkheid om hun profielen op de sociale media uit te pluizen. Het is één van de aanpassingen aan het asielrecht die de regering vandaag goedkeurt.

In de praktijk worden sociale media nu al geregeld ingezet bij het doorlichten van asielaanvragen, maar rechters floten het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) al meermaals terug.



"In de nieuwe wet wordt de toelating voor het checken van het publieke deel van sociale netwerken nu juridisch gebetonneerd. Het CGVS zal voortaan ook gsm's en computers kunnen uitlezen. De asielzoeker moet daarvoor wel zijn fiat geven, maar een weigering doet de geloofwaardigheid van zijn aanvraag uiteraard geen goed", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).



Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden dat kandidaten die een njet krijgen hun papieren 'verloren laten gaan' en zo een repatriëring verhinderen. Ook wie definitief erkend wordt, krijgt zijn originele documenten niet meer terug, maar enkel een vluchtelingenpaspoort. "Wie bij ons bescherming krijgt, moet niet op vakantie gaan naar zijn thuisland", aldus Francken.