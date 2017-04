Mark Zuckerberg reageert op 'Facebookmoord': "Er is nog veel werk aan de winkel"

kv

Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft vandaag tijdens de Facebookconferentie in San Jose, Californië, voor het eerst gereageerd op de 'Facebookmoord', waarbij schutter Steven Stephens zondag live op Facebook een willekeurige man doodschoot.

"We hebben een hele waaier aan producten om groepen en gemeenschappen uit te bouwen, om een meer geïnformeerde samenleving te helpen vormgeven, om onze gemeenschappen veilig te houden. En er is nog veel werk aan de winkel," aldus Zuckerberg.



"Daar werden we deze week aan herinnerd met de tragedie in Cleveland. Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van Robert Godwin Sr. We hebben veel werk voor de boeg en we blijven er alles aan doen wat we kunnen om tragedies als deze te vermijden.