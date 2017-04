"NSA surveilleerde banken in Midden-Oosten"

Bewerkt door: jv

15/04/17 - 09u55 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaanse geheime dienst NSA zou het interbancaire netwerk SWIFT, dat in ons land gevestigd is, hebben geïnfiltreerd en verschillende banken uit het Midden-Oosten en Latijns-Amerika hebben gesurveilleerd. Dat blijkt uit documenten die het mysterieuze hackerscollectief Shadow Brokers gisteren heeft gepubliceerd.

De documenten zouden afkomstig zijn van 'Equation Group', een geheime hackerseenheid binnen de NSA. Daaruit zou blijken dat de NSA twee bureaus van SWIFT zou hebben geïnfiltreerd, waaronder EastNets, dat technologische diensten biedt in het Midden-Oosten. Via die weg zouden de geheime diensten transacties gevolgd hebben van verschillende banken en financiële instellingen in Koeweit, Dubai, Bahrein, Jordanië, Jemen en Qatar.



In de documenten staat volgens informaticaexperts ook informatie over de manier waarop de NSA fouten ontdekte en gebruikte in een reeks producten van Microsoft, die over de hele wereld door computergebruikers worden gebruikt. "De middelen en de programma's die vandaag zijn onthuld, zijn speciaal ontworpen om oude versies van het besturingssysteem Windows te raken", aldus een expert op de website Security Affairs. "Ze suggereren dat de NSA het systeem van SWIFT en van verschillende banken overal ter wereld viseerde."



EastNets ontkent dat het gehackt werd. "We kunnen bevestigen dat de gegevens van klanten van EastNets op geen enkele manier in gevaar zijn geweest", klinkt het in een persbericht. SWIFT bevestigt dan weer dat de vermeende hacking niet plaatsvond op zijn eigen netwerk. "Er is geen enkele impact op de infrastructuur of de gegevens van SWIFT, maar we begrijpen wel dat de communicatie tussen de dienstenbureaus en hun klanten in het verleden toegankelijk zijn geweest voor onbevoegden", klinkt het.