1100 vreemde mannen duiken op voor seks: man klaagt homo-app Grindr aan

kv

15/04/17 - 04u33 Bron: CNN

© anp.

De voorbije vijf maanden doken zo'n 1100 onbekende mannen op aan het appartement en op de werkplek van de 32-jarige Matthew Herrick, omdat ze seks met hem verwachtten. De man daagt Grindr, de populaire datingapp voor homoseksuele en biseksuele mannen, daarom nu voor de rechter.

De 32-jarige Herrick is het slachtoffer van een wel erg vergaande wraakactie van zijn ex-vriend. Die maakt al sinds oktober 2016 op Grindr nepaccounts aan onder Herricks naam. Daarin staan foto's en persoonlijke gegevens van de man en enkele valse beweringen, waaronder dat hij hiv-positief is.



Op de nepaccounts nodigt Herrick mannen uit om af te zakken naar zijn appartement of het restaurant waar hij werkt voor seks. Op een dag krijgt hij zo tot zestien mensen over de vloer. In sommige gevallen hebben die mannen via Grindr te horen gekregen dat ze zich niet moeten laten afschepen als Herrick aanvankelijk weerstand lijkt te bieden, omdat het "deel uitmaakt van een vooraf afgesproken rollenspel of verkrachtingsfantasie."



Volgens de aanklacht zijn er meer dan honderd aangiftes van de valse profielen gedaan, maar kreeg Herrick alleen maar standaardantwoorden van Grindr terug: "Bedankt voor uw aangifte".



In de gebruiksvoorwaarden van Grindr staat dat het verboden is om een profiel aan te maken onder de naam van iemand anders, maar het is onduidelijk of het bedrijf echt actie kan ondernemen in geval van misbruik.



In de aanklacht wordt melding gemaakt van een e-mail van de jurist van Grindr, die beweert dat "Grindr geen controle heeft over wie zijn product gebruikt en dat het niet beschikt over de eenvoudige softwaremogelijkheden die gebruikt worden door zijn concurrenten in de socialemedia-industrie."



Volgens de aanklacht kon de gelijkaardige app Scruff, die Herrick's ex ook gebruikte om valse profielen aan te maken, de nepprofielen wel verwijderen en bepaalde IP-adressen de toegang tot de app ontzeggen.



In een verklaring liet Grindr aan CNN weten dat het "zich ertoe verbindt een veilige omgeving te creëren door middel van een systeem van digitale en menselijke screeninginstrumenten en dat het gebruikers ook aanmoedigt om verdachte of bedreigende activiteiten te melden. Terwijl we dit proces voortdurend verbeteren, is het belangrijk om eraan te herinneren dat Grindr een open platform is. Grindr werkt op regelmatige basis samen met de politie en keurt geen misbruik of gevaarlijk gedrag goed."



In afwachting van het proces weigerde het bedrijf alle verdere commentaar.