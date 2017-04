Facebook treedt hardhandig op tegen nepnieuws in verkiezingen Frankrijk

Door: KL

14/04/17 - 15u57 Bron: CNN

De sociaalnetwerksite Facebook heeft al zo'n 30.000 accounts opgespoord die nepnieuws of spam verspreidden in aanloop naar de Franse verkiezingen. Dat meldt CNN.

De actie kadert in een grotere set maatregelen om het netwerk van valse en misleidende informatie te zuiveren. "Onze prioriteit ligt bij de accounts met de grootste digitale voetafdruk, die met het grootste bereik en activiteit", aldus Shabnam Shaik, security manager van Facebook.



De verspreiding van nepnieuws zorgt voor grote bezorgdheid in Frankrijk dat volgende week zondag cruciale verkiezingen houdt. Europa kijkt al langer met grote ogen naar het land, waar extreem-rechtse kandidate Marine Le Pen goed scoort in de peilingen.



Het plotse optreden van Facebook is een grote kentering in zijn beleid in vergelijking met enkele maanden geleden. CEO Mark Zuckerberg heeft toen immers altijd benadrukt dat Facebook niet verantwoordelijk geacht kan worden voor de mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen via de verspreiding van nepnieuws.