CIA-baas noemt WikiLeaks "vijandige inlichtingendienst"

kv

14/04/17 - 02u22 Bron: Reuters

CIA-directeur Mike Pompeo © reuters.

CIA-directeur Mike Pompeo noemde WikiLeaks donderdag een "vijandige inlichtingendienst" tijdens zijn eerste openbare toespraak als directeur van de spionagedienst. Hij klaagde daarmee de lekken aan waardoor de Amerikaanse veiligheidsdiensten geplaagd worden.

Amerikaanse verkiezingen Volgens Pompeo gebruikt de Russische militaire inlichtingendienst GRU WikiLeaks om materiaal te verspreiden dat ze tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 hadden gehackt op computers van de Democratische partij.



De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn tot de conclusie gekomen dat Rusland de e-mails hackte en andere acties ondernam om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de Republikein Donald Trump.



Pompeo en president Trump, die hem aanduidde om de CIA te leiden, waren in het verleden echter niet altijd zo kritisch voor WikiLeaks. Tijdens een campagnebijeenkomst in oktober was Trump nog vol lof voor de organisatie die de e-mailaccounts van de Democratische partij had gehackt: "Ik hou van WikiLeaks", zei hij toen.



In juli vermeldde Pompeo, toen nog een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, WikiLeaks in een tweet waarin hij beweerde dat de Democraten hun voorverkiezingen zelf in de richting van Clinton hadden beïnvloed. Als bewijs daarvan haalde hij de "19252 e-mails" aan die WikiLeaks had vrijgegeven.

Julian Assange WikiLeaks publiceert geheime documenten van de Amerikaanse overheid en zegt dat het hun missie is om geheimhouding van de overheid aan te vechten en transparantie te promoten.



Pompeo zegt dat dit WikiLeaks-aanhangers heeft "aangemoedigd om werk te vinden bij de CIA om zo toegang te krijgen tot geheime informatie".



WikiLeaks-oprichter Julian Assange verschuilt zich al sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, om zo te ontsnappen aan uitlevering aan Zweden waar hij beschuldigd wordt van verkrachting.



Twee advocaten van Assange en een woordvoerder van WikiLeaks wilden niet onmiddellijk reageren op Pompeo's uitspraken.

Edward Snowden Pompeo's uitspraken komen er na een reeks WikiLeaks-lekken van gevoelige informatie van de CIA en het National Security Agency (NSA). In maart publiceerde WikiLeaks duizenden CIA-documenten waarin de hackingtechnieken die het agentschap gebruikt voor iPhones, Android-telefoons en andere toestellen werden besproken.



Pompeo had ook harde woorden over voor Edward Snowden, de voormalige NSA-medewerker die duizenden geheime documenten downloadde die de elektronische afluisterpraktijken van het agentschap naar buiten brachten.



"Meer dan duizend buitenlandse doelwitten, mensen, groepen, organisaties, meer dan duizend van hen probeerden hun manier van communicatie te veranderen als gevolg van Snowdens onthullingen," beweerde hij.