Facebook neemt nieuwe maatregelen tegen 'fake news' en zal valse profielen verwijderen

Sociaalnetwerksite Facebook kondigde vandaag aan dat het de strijd tegen verspreiding van onjuiste informatie, ofwel 'fake news', zal opdrijven. Het bedrijf wil ook valse profielen verwijderen.

Facebookgebruikers zullen een bericht gemakkelijker kunnen rapporteren als 'fake news'. De populaire sociaalnetwerksite zal het gedrag van verdachte profielen ook in het oog houden en indien nodig accounts verwijderen.



"We hebben geanalyseerd hoe mensen zich gedragen op Facebook", zegt Shabnam Shaik, werkneemster op het departement Veiligheid bij Facebook, op haar blog. "We merken op dat bepaalde profielen spam posten en dit verspreiden", concludeert ze.



Volgens Shaik ondernam Facebook in Frankrijk al actie bij 30.000 accounts.