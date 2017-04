Door: redactie

Bijna een op de vijf handelaars verspreidt via het internet beelden van criminele feiten die zich in hun zaak hebben afgespeeld, een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van ondernemersorganisatie NSZ. De cijfers zijn opvallend, zeker omdat het online plaatsen van videobeelden of foto's een inbreuk is op de privacy van de gefilmde persoon.