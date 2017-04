Google maakt het makkelijker om nepnieuws te herkennen

KVE

7/04/17 - 19u32 Bron: Belga

Google gaat gebruikers van zijn zoekmachine voortaan de mogelijkheid tot fact-checking bieden. Zo zal bij de zoekresultaten vermeld worden of de informatie geverifieerd werd en hoe betrouwbaar ze is. Het gaat om een nieuw middel in de strijd tegen valse berichten.